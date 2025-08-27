0

Саша Вуячич: «Лука Дончич был «слишком большим» для «Далласа» и идеально подходит «Лейкерс»

Саша Вуячич высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Не хочу принижать «Маверикс», но, на мой взгляд, возможности и уровень Луки были слишком велики для них.

Я думаю, он идеальный игрок для Лос-Анджелеса и сможет привести команду к следующему чемпионству.

Я говорю это уже давно – в нем определенно есть проблески Кобе. Это можно заметить в его глазах. Лука играет с улыбкой, но он хочет убить вас», – заявил бывший атакующий защитник «Лейкерс».

ESPN LA
