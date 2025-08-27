Лука Дончич: «Всегда представлял свою страну, несмотря ни на что»
Лука Дончич заявил, что всегда рад выступать за сборную Словении.
«Очень рад находиться здесь, всегда приятно представлять свою страну. Это легкий выбор, и я всегда его делал, несмотря ни на что. Конечно, если буду травмирован, я не буду играть, но если буду здоров, я всегда буду играть. Мы готовы, мы вместе, с нетерпением жду начала.
Не знаю, что изменилось с Евробаскета-2022, стараюсь прогрессировать каждый день. Я становлюсь старше, прошло еще три года, но для меня мало что изменилось.
То, что Роб Пелинка и Джини Басс прилетели сюда, чтобы поддержать меня, очень много значит. Долгий перелет, около 11-12 часов. У нас сегодня был отличный обед, было приятно их увидеть», – сказал звездный разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости