Дэрил Мори: «Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан»

Дэрил Мори заявил, что Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори объяснил, почему в 2022 году клуб вложил значительные средства в приобретение Джеймса Хардена. «Сиксерс» отдали за защитника Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два пика 1-го раунда.

«Мы вложили все свои активы, чтобы выменять его, но никто не мог предположить, что он станет лучшим игроком в мире. Зачем вы вложили все свои активы? Почему именно он? Потому что он потрясающий.

Не знаю, видели ли вы, как он играл, но посмотрите на его статистику того времени. И это актуально и по сей день. Я получаю много негатива, потому что, знаете, кто-то спросил меня, кто лучше скорер, он или Майкл Джордан? И это просто факт, что Джеймс Харден лучше скорер, чем Майкл Джордан», – сказал президент «Филадельфии».
 
 
 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
