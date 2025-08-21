Дилан Харпер: «Джеймс Харден выходил со скамейки запасных 3-4 года, ожидая своей очереди»
Дилан Харпер может начать карьеру в качестве запасного игрока.
«Жизнь состоит не только из радостных дней, и на следующем уровне все будет именно так. Джеймс Харден играл за «Тандер» и выходил со скамейки запасных 3-4 года, ожидая своей очереди, так что каждому приходится ждать своей очереди.
Вот так я это воспринимаю», – сказал новичок «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
