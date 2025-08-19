Трэй Янг – лидер прошлого сезона по созданным после передач очкам (2191)

Разыгрывающий «Атланты» отлично снабжает партнеров передачами.

В сезоне-2024/25 товарищи по команде Трэя Янга набрали 2191 очков после его передач, что ставит четырехкратного участника Матча всех звезд на первое место по этому показателю.

На второй строчке оказался центровой «Денвера» Никола Йокич – с его пасов было набрано 1850 очков.

Замыкает топ-3 разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон с 1738 очками.

На 4-м и 5-м местах оказались Джеймс Харден из «Клипперс» (1692) и Кейд Каннингем из «Детройта» (1635).

Почти в том же порядке эти игроки расположись и в списке лучших ассистентов прошлого сезона: Янг – 11,6 передачи за игру, Йокич – 10,2, Халибертон – 9,2, Каннингем – 9,1, Харден – 8,7.