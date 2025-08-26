62

Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports

Американский телеканал составил свой список лучших баскетболистов текущего века.

Топ-25 по версии CBS Sports выглядит следующим образом:

  1. Леброн Джеймс

  2. Стефен Карри

  3. Тим Данкан

  4. Никола Йокич

  5. Шакил О′Нил

  6. Кобе Брайант

  7. Яннис Адетокумбо

  8. Кевин Дюрэнт

  9. Кевин Гарнетт

  10. Дирк Новицки

  11. Дуэйн Уэйд

  12. Крис Пол

  13. Кавай Ленард

  14. Стив Нэш

  15. Джеймс Харден

  16. Лука Дончич

  17. Джейсон Кидд

  18. Дуайт Ховард

  19. Энтони Дэвис

  20. Аллен Айверсон

  21. Трэйси Макгрэйди

  22. Дэмиан Лиллард

  23. Джейсон Тейтум

  24. Шэй Гилджес-Александер

  25. Расселл Уэстбрук

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2336 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
