Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
Американский телеканал составил свой список лучших баскетболистов текущего века.
Топ-25 по версии CBS Sports выглядит следующим образом:
Шакил О′Нил
Кевин Гарнетт
Дирк Новицки
Крис Пол
Стив Нэш
Джеймс Харден
Лука Дончич
Джейсон Кидд
Дуайт Ховард
Энтони Дэвис
Аллен Айверсон
Трэйси Макгрэйди
Дэмиан Лиллард
Джейсон Тейтум
Шэй Гилджес-Александер
Расселл Уэстбрук
