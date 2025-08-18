  • Спортс
0

Даниэль Тайс: «То, что отличает Ирвинга, Хардена, Тейтума от просто хороших или средних игроков в НБА, – это их рабочая этика»

Тайс считает, что звезды отличаются от остальных маниакальным трудолюбием.

«У меня, конечно, было много потрясающих партнеров по команде – будущих членов Зала славы, чемпионов. Думаю, что отличает этих ребят от просто хороших или средних игроков в НБА, так это их рабочая этика.

Например, в мой первый год с Кайри… Все думают, что он просто невероятно талантлив от природы, и да, частично это так. Но как же он умеет завершать из-под кольца: левой рукой, правой, от верха щита – он отрабатывал это каждый день. Он оставался в зале один и тренировал броски от верхнего края щита левой рукой. Этим он выделяется. Многие игроки упорно работают, но такие, как Кайри или Леброн, – они одержимы оттачиванием одного-двух движений. 

Джеймс Харден, например, его стэп-бэк – он же не из ниоткуда взялся. Харден довел его до совершенства. А когда команды начали его закрывать, он разработал контр-меры – флоатеры, кроссоверы, сайд-стэпы. То же самое с Джейсоном Тейтумом – он ростом 203 или 206 см с очень высоким релизом. Его бросок нельзя заблокировать. И ему все равно, мешаешь ты ему или нет. Они просто не видят тебя, когда бросают. Так что да, часть этого – талант, но еще и конкретный труд, который они вкладывают», – сказал Тайс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал EURO INSIDERS
logoДаниэль Тайс
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoДжейсон Тейтум
logoЛеброн Джеймс
