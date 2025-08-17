Тайсон Чендлер: «Лука Дончич напоминал мне европейскую версию Мэджика Джонсона»

Тайсон Чендлер заявил, что Лука Дончич напоминает ему Мэджика Джонсона.

«Лука – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел на площадке и на тренировках. Конечно, мы все видим, что Лука делает в игре, но я говорю о тренировках, потому что очень сложно произвести впечатление на своих коллег.

Лука делает то, чего я раньше не видел. А это непросто. Я давно в лиге, и очень мало особенных игроков, которые покажут вам то, чего вы раньше не видели. И Лука был одним из таких игроков. Я всегда называл его Лукой Мэджиком, потому что он напоминал мне европейскую версию Мэджика Джонсона », – рассказал бывший игрок, ныне тренер «Далласа ».