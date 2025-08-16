  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
1

Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале

Дончич отдал дань уважения Новицки, выразив желание уметь бросать, как он.

Лука Дончич завел официальный аккаунт на китайском видеохостинге Bilibili и ответил на вопросы блогеров платформы.

Одним из них был следующий: «Какое фирменное движение ты хотел бы перенять больше всего?»

«Фэйдэвэй Дирка», – ответил звездный защитник «Лейкерс».

Первый сезон в НБА Дончича совпал с последним сезоном Новицки. Баскетболисты тепло относятся друг к другу, а до обмена в «Лейкерс» Дончич считался продолжателем традиций Новицки в «Далласе».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Panda Hank в соцсети X
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoЛейкерс
logoДирк Новицки
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Топ-менеджер НБА: «С Эйтоном и Смартом «Лейкерс» точно стали лучше. Я вижу их в финале Запада»
36вчера, 09:58
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
14 августа, 16:26
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
1214 августа, 06:20
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
6 минут назад
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
30 минут назадВидео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
8сегодня, 05:33
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
8вчера, 23:01
Товарищеские матчи. Словения уступила Литве, Сербия обыграла Чехию и другие результаты
6вчера, 20:30
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
вчера, 16:07
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
8вчера, 15:50
Лука Дончич пропустит товарищеский матч против сборной Литвы
2вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
58 минут назад
Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3
1вчера, 17:14Фото
«Валенсия» подписала члена защитной сборной G-лиги Исаака Ногеса
вчера, 16:56Фото
Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»
вчера, 15:12
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
вчера, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
вчера, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
вчера, 09:26
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6вчера, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
214 августа, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
14 августа, 16:26