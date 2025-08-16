Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
Дончич отдал дань уважения Новицки, выразив желание уметь бросать, как он.
Лука Дончич завел официальный аккаунт на китайском видеохостинге Bilibili и ответил на вопросы блогеров платформы.
Одним из них был следующий: «Какое фирменное движение ты хотел бы перенять больше всего?»
«Фэйдэвэй Дирка», – ответил звездный защитник «Лейкерс».
Первый сезон в НБА Дончича совпал с последним сезоном Новицки. Баскетболисты тепло относятся друг к другу, а до обмена в «Лейкерс» Дончич считался продолжателем традиций Новицки в «Далласе».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Panda Hank в соцсети X
