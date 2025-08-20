  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Дирк Новицки об обмене Луки Дончича: «Очень сложное решение, которое «Далласу» пришлось принять»
Дирк Новицки об обмене Луки Дончича: «Очень сложное решение, которое «Далласу» пришлось принять»

Дирк Новицки поделился мнением об обмене Луки Дончича из «Мэвс» в «Лейкерс».

«Никто этого не ожидал. И это была не только баскетбольная новость. Это была мировая новость. Я как раз ехал куда-то, и это показывали по всем каналам. Я удивился, насколько значимой была эта новость. И да, это было очень, очень сложное решение, которое, я думаю, клубу пришлось принять. И знаете, это просто случилось. Думаю, в НБА всегда происходит что-то, что всех удивляет. Именно это, наверное, и делает ее интересной.

Конечно, я хочу поддержать Луку, но я еще и поклонник «Мэверикс» до конца жизни. Так что это было для меня непростое решение. Но я, конечно же, хочу продолжать поддерживать обоих. Хочу пожелать Луке всего наилучшего в Лос-Анджелесе, и думаю, у него там будет отличная карьера. И, конечно же, «Мэверикс» сделали шаг вперед и получили первый номер драфта. Так что, думаю, на данный момент обе команды двигаются вперед и, надеюсь, у них все будет хорошо», – сказал чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал RCD Mallorca
