Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
«Анадолу Эфес» остался без Венсана Пуарье на большую часть сезона.
Центровой «Анадолу Эфеса» Венсан Пуарье, как ожидается, пропустит до шести месяцев после операции на колене, объявил клуб.
Пуарье получил травму во время подготовки сборной Франции к Евробаскету-2025. Первоначально предполагалось, что центровой пропустит четыре месяца, но повторная оценка его состояния показала, что он может пропустить и более длительный период.
В прошлом сезоне Пуарье набирал в среднем 9,5 очка, 5,0 подбора и 1,3 блок-шота за 21:21 в Евролиге.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
