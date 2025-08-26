Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы

«Анадолу Эфес» остался без Венсана Пуарье на большую часть сезона.

Центровой «Анадолу Эфеса » Венсан Пуарье , как ожидается, пропустит до шести месяцев после операции на колене, объявил клуб.

Пуарье получил травму во время подготовки сборной Франции к Евробаскету-2025. Первоначально предполагалось, что центровой пропустит четыре месяца, но повторная оценка его состояния показала, что он может пропустить и более длительный период.

В прошлом сезоне Пуарье набирал в среднем 9,5 очка, 5,0 подбора и 1,3 блок-шота за 21:21 в Евролиге .



