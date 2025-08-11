Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
26-летний американский форвард продолжит карьеру в Европе.
«Анадолу Эфес» объявил о заключении однолетнего контракта с Коулом Суйадером (203 см).
Суайдер, который ранее никогда не играл в Европе, этим летом хорошо показал себя в Летней лиге в составе «Лейкерс», принося своей команде в среднем 17,6 очка (45,5% с игры, 40,9% из-за дуги) и 7 подборов в 5 матчах.
За карьеру форвард принял участие в общей сложности 35 матчах НБА за «Лейкерс», «Майами», «Детройт» и «Торонто».
В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,9 очка (34,9% с игры, 31,9% трехочковых) и 2,7 подбора за 16 минут на паркете в 10 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Анадолу Эфеса»
