Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
Травма Венсана Пуарье оказалась серьезной.
31-летний французский центровой повредил правое колено в подготовительном цикле сборной.
«Анадолу Эфес» сообщил, что баскетболисту потребуется операция, которая пройдет во Франции. Восстановление займет минимум 4 месяца.
Пуарье провел 1 сезон в турецком клубе, набирая 9,5 очка, 5 подборов и 1,3 блок-шота в среднем в матчах Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
