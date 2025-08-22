Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца

Травма Венсана Пуарье оказалась серьезной.

31-летний французский центровой повредил правое колено в подготовительном цикле сборной.

«Анадолу Эфес » сообщил, что баскетболисту потребуется операция, которая пройдет во Франции. Восстановление займет минимум 4 месяца.

Пуарье провел 1 сезон в турецком клубе, набирая 9,5 очка, 5 подборов и 1,3 блок-шота в среднем в матчах Евролиги .