«Анадолу Эфес» скоро объявит о подписании контракта с Коулом Суайдером

Коул Суйадер станет игроком «Анадолу Эфеса».

Ожидается, что турецкий клуб официально объявит о подписании контракта с форвардом Коулом Свайдером (26 лет, 206 см) в ближайшие дни.

Суайдер, который ранее никогда не играл в Европе, этим летом хорошо показал себя в Летней лиге в составе «Лейкерс», набирая в среднем 17,6 очка (45,5% с игры, 40,9% из-за дуги) и 7,0 подбора в 5 матчах.

За свою карьеру форвард принял участие в общей сложности 35 матчах НБА за «Лейкерс», «Майами», «Детройт» и «Торонто».

В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,9 очка (34,9% с игры, 31,9% трехочковых) и 2,7 подбора за 16 минут на паркете в 10 матчах.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
