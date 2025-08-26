26

Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке

Леброн Джеймс не попал в Топ-4 игроков «Лейкерс».

Издание Bleacher Report опубликовало «Гору Рашмор» каждой команды НБА в 21-м веке. Главной неожиданностью стала четверка лучших игроков «Лейкерс», в которую не попал Леброн Джеймс.

«Гора Рашмор» «Лейкерс» в 21-м веке по версии Bleacher Report:

разыгрывающий защитник – Дерек Фишер

атакующий защитник – Кобе Брайант

тяжелый форвард – Пау Газоль

центровой – Шакил О’Нил

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2572 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoПау Газоль
logoНБА
logoШакил О′Нил
logoДерек Фишер
logoКобе Брайант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
11вчера, 16:53
Мишко Ражнатович о встрече с Леброном Джеймсом на яхте: «Приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия»
1вчера, 15:02
Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
79вчера, 05:51
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
2225 августа, 19:32
Главные новости
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
228 минут назад
Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN
243 минуты назад
Йокич, Дончич и Гилджес-Александер – главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN
2сегодня, 06:24
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
сегодня, 05:59
Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
1сегодня, 05:25
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
сегодня, 05:15
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
1сегодня, 04:46
Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»
1сегодня, 04:35Видео
Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»
сегодня, 04:21Видео
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»
сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
11вчера, 23:30
Майкл Портер: «Сегодня любое несогласие с мнением большинства грозит «отменой»
6вчера, 23:30
Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»
вчера, 23:25
Пэйтон Притчард о роли стартового разыгрывающего: «Для меня это не имеет значения»
вчера, 22:52
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1вчера, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1вчера, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
вчера, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
2вчера, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
7вчера, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
вчера, 19:38