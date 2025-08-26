Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке
Леброн Джеймс не попал в Топ-4 игроков «Лейкерс».
Издание Bleacher Report опубликовало «Гору Рашмор» каждой команды НБА в 21-м веке. Главной неожиданностью стала четверка лучших игроков «Лейкерс», в которую не попал Леброн Джеймс.
«Гора Рашмор» «Лейкерс» в 21-м веке по версии Bleacher Report:
разыгрывающий защитник – Дерек Фишер
атакующий защитник – Кобе Брайант
тяжелый форвард – Пау Газоль
центровой – Шакил О’Нил
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
