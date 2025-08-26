Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
Маркифф Моррис считает, что Леброн Джеймс будет играть до 46 лет.
«Сколько ему сейчас, 42? Он, безусловно, может играть до 46 лет. Это факт.
Если захочет, он проведет еще четыре сезона. Он все еще играет на высоком уровне. Он второй среди лучших игроков команды», – сказал бывший игрок «Лейкерс».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница CyrusTheVirus в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости