  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мишко Ражнатович о встрече с Леброном Джеймсом на яхте: «Приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия»
1

Мишко Ражнатович о встрече с Леброном Джеймсом на яхте: «Приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия»

Мишко Ражнатович рассказал о встрече с Леброном Джеймсом на яхте.

«Определенная группа инвесторов, классический бизнес, планирует создать новую лигу, которая также будет каким-то образом конкурировать с НБА. 

Они не хотят, чтобы это была американская лига. Они хотят, чтобы она имела, так сказать, европейский колорит. И когда они начали работать над этим, все посоветовали им позвонить мне.

Я несколько раз общался с Мэвериком Картером, получив официальную должность консультанта. Он сказал, что лучше всего встретиться за обедом на лодке, где должен был присутствовать и Леброн. На этой встрече мы много говорили о новой лиге, о том, как она будет построена и что будет сделано.

На следующий день мы долго разговаривали, и он меня очень удивил. Очень общительный и приятный. Задавал много вопросов о европейском баскетболе, о том, как они передвигаются, сколько матчей проводят – просто приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия. Мне понравилось, и я никак не ожидал оказаться на одной лодке с Леброном Джеймсом», – рассказал агент Николы Йокича.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал 6.75range
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoНикола Йокич
Мишко Ражнатович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
77сегодня, 05:51
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
22вчера, 19:32
«Лейкерс» не заинтересовались Джимми Батлером или Джонатаном Кумингой в предложении по обмену Леброна Джеймса от «Уорриорз»
10вчера, 13:48
Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Не лучше ли тебе поработать над штрафными бросками, вместо просмотра гольфа?»
12вчера, 09:26
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» примет «Сиэтл», «Лос-Анджелес» – «Финикс»
сегодня, 21:03
«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала
1сегодня, 20:23
Макс Струс пропустит 3-4 месяца из-за перелома стопы
1сегодня, 20:03
Светислав Пешич: «Мы играем в самой сложной группе»
1сегодня, 19:47
Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке
14сегодня, 19:04
Расселл Уэстбрук играет в баскетбол на яхте
7сегодня, 17:49Видео
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
сегодня, 17:40
Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
11сегодня, 16:53
«Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру». Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что победа для него важнее всего
1сегодня, 16:25
Деннис Родман о сегодняшних контрактах НБА: «Многие старые игроки озлоблены, а мне плевать, если кто-то зарабатывает больше меня»
7сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1сегодня, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1сегодня, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
сегодня, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
сегодня, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
2сегодня, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
сегодня, 19:38
«Юта» подписала двусторонний контракт с Джоном Танджи
сегодня, 19:25
Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»
сегодня, 18:51
Деннис Шредер – Алексу Мумбру: «Здоровье – самое главное, мы обо всем позаботимся»
сегодня, 18:44
Ральф Сэмпсон о Викторе Вембаньяме: «Я Ральф первый, а он Ральф второй»
1сегодня, 18:30