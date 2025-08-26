Мишко Ражнатович о встрече с Леброном Джеймсом на яхте: «Приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия»

Мишко Ражнатович рассказал о встрече с Леброном Джеймсом на яхте.

«Определенная группа инвесторов, классический бизнес, планирует создать новую лигу, которая также будет каким-то образом конкурировать с НБА.

Они не хотят, чтобы это была американская лига. Они хотят, чтобы она имела, так сказать, европейский колорит. И когда они начали работать над этим, все посоветовали им позвонить мне.

Я несколько раз общался с Мэвериком Картером, получив официальную должность консультанта. Он сказал, что лучше всего встретиться за обедом на лодке, где должен был присутствовать и Леброн. На этой встрече мы много говорили о новой лиге, о том, как она будет построена и что будет сделано.

На следующий день мы долго разговаривали, и он меня очень удивил. Очень общительный и приятный. Задавал много вопросов о европейском баскетболе, о том, как они передвигаются, сколько матчей проводят – просто приятный разговор о баскетболе без малейшего высокомерия. Мне понравилось, и я никак не ожидал оказаться на одной лодке с Леброном Джеймсом», – рассказал агент Николы Йокича.