0

Деннис Шредер – Алексу Мумбру: «Здоровье – самое главное, мы обо всем позаботимся»

Деннис Шредер уверен в сборной Германии, несмотря на отсутствие главного тренера.

«Мы довольны. Хорошо подготовились, провели отличные товарищеские матчи и с нетерпением ждем завтрашнего матча.

Первый матч состоится против Черногории, и мы знаем, насколько они опасны, особенно в атаке. Думаю, на Евробаскете в целом каждая команда опасна. Но в конечном итоге мы стараемся сосредоточиться на себе – на своей игре. Мы всегда стараемся диктовать ход игры с первых секунд и сохранять это на протяжении всех 40 минут. Мы сосредоточены на том, что можем сделать и что можем предложить, но, конечно, мы знаем, что в Европе каждая команда представляет угрозу.

Мы знаем, чего команда добилась за последние пару лет. Алан тренировал чемпионов Европы до 18 лет, вошел с ними в историю, а сборная до 19 лет заняла второе место на чемпионате мира. Так что это просто очередное препятствие. Надеюсь, Алекс Мумбру быстро поправится, ведь здоровье – самое главное, и мы обо всем позаботимся, пока он не вернется.

Я переписывался с ним, но, насколько мне известно, его состояние стабильное. Надеюсь, он скоро вернется», – сказал разыгрывающий сборной Германии.

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру госпитализирован из-за острой инфекции. Специалист пропустит первый матч Германии на Евробаскете против Черногории. 

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
