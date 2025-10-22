  • Спортс
  • Дрэймонд Грин получил техническое замечание на скамейке, но удержался от второго в стычке с Джарредом Вандербилтом
Дрэймонд Грин избежал удаления в матче с «Лейкерс».

Форвард «Голден Стэйт» получил технический фол на 6-й минуте матча за излишне бурную реакцию в сторону судьи.

Во второй четверти Грин столкнулся с Джарредом Вандербилтом под кольцом «Уорриорз». Защитник «Лейкерс» попытался спровоцировать конфликт и обоюдные технические, но Грин удержался от ответа. Вандербилт получил замечание в одностороннем порядке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?649 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoБаскетбол - видео
logoДжарред Вандербилт
logoЛейкерс
