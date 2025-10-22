Дрэймонд Грин получил техническое замечание на скамейке, но удержался от второго в стычке с Джарредом Вандербилтом

Дрэймонд Грин избежал удаления в матче с «Лейкерс».

Форвард «Голден Стэйт » получил технический фол на 6-й минуте матча за излишне бурную реакцию в сторону судьи.

Во второй четверти Грин столкнулся с Джарредом Вандербилтом под кольцом «Уорриорз». Защитник «Лейкерс » попытался спровоцировать конфликт и обоюдные технические, но Грин удержался от ответа. Вандербилт получил замечание в одностороннем порядке.