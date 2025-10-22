Маркус Смарт получил неспортивный фол за опасные действия против Стефа Карри

Маркус Смарт мог нанести травму Стефу Карри.

Защитник «Лейкерс » отправил разыгрывающего «Голден Стэйт» на паркет во 2-й четверти, одновременно взяв в захват его плечо. По итогам эпизода Смарт получил неспортивный фол 1-й степени.

Карри отыграл 32 минуты в матче, набрал 23 очка и помог своей команде победить (119:109).