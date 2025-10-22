Маркус Смарт получил неспортивный фол за опасные действия против Стефа Карри
Маркус Смарт мог нанести травму Стефу Карри.
Защитник «Лейкерс» отправил разыгрывающего «Голден Стэйт» на паркет во 2-й четверти, одновременно взяв в захват его плечо. По итогам эпизода Смарт получил неспортивный фол 1-й степени.
Карри отыграл 32 минуты в матче, набрал 23 очка и помог своей команде победить (119:109).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?647 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
