Кевин Дюрэнт набрал 23 очка и 9 подборов в дебютном официальном матче за «Хьюстон»

Кевин Дюрэнт стал вторым «скорером» «Рокетс» в стартовой игре сезона.

Форвард перешел в команду этим летом.

Дюрэнт набрал 23 очка, 9 подборов и 3 передачи в проигранном матче (124:125 2ОТ), реализовав 9 из 16 бросков с игры, 0 из 4 трехочковых и 5 из 6 штрафных. Его фол на Шэе Гилджес-Александере, реализовавшем 2 штрафных, в конце второго дополнительного времени стал решающим в матче и 6-м персональным для самого Дюрэнта.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?649 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoКевин Дюрэнт
logoБаскетбол - видео
logoХьюстон
