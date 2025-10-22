«Это жизнь. Они сделали это не специально». Судьи не заметили попытку Кевина Дюрэнта взять отсутствующий у команды тайм-аут в конце овертайма

Кевин Дюрэнт ошибся в первом овертайме.

Форвард попытался взять отсутствующий у команды тайм-аут в концовке первого дополнительного времени при счете 115:115. Судьи не рассмотрели эпизод, который должен был привести к техническому замечанию.

«Кевин определенно просил тайм-аут раза три словами и жестами. Думаю, судьи просто пропустили это. Такова жизнь. Ошибки случаются, они сделали это не специально», – заявил Шэй Гилджес-Александер на пресс-конференции.

Судья Зак Зарба подтвердил, что ни один из арбитров не заметил произошедшее.

«Тандер» одержали итоговую победу (125:124 2ОТ).