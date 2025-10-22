«Это жизнь. Они сделали это не специально». Судьи не заметили попытку Кевина Дюрэнта взять отсутствующий у команды тайм-аут в конце овертайма
Кевин Дюрэнт ошибся в первом овертайме.
Форвард попытался взять отсутствующий у команды тайм-аут в концовке первого дополнительного времени при счете 115:115. Судьи не рассмотрели эпизод, который должен был привести к техническому замечанию.
«Кевин определенно просил тайм-аут раза три словами и жестами. Думаю, судьи просто пропустили это. Такова жизнь. Ошибки случаются, они сделали это не специально», – заявил Шэй Гилджес-Александер на пресс-конференции.
Судья Зак Зарба подтвердил, что ни один из арбитров не заметил произошедшее.
«Тандер» одержали итоговую победу (125:124 2ОТ).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?650 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости