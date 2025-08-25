«Реал» сообщил о травмах Марио Хезони и Дэвида Кремера, полученных в сборных
Марио Хезоня и Дэвид Кремер будут восстанавливаться после травм.
Игроки «Реала» неудачно съездили в свои сборные.
У форварда Марио Хезони повреждение мышц задней поверхности правого бедра, полученное во время тренировок с хорватской командой.
У защитника сборной Германии Дэвида Кремера – травма приводящей мышцы правого бедра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реала»
