«Реал» сообщил о травмах Марио Хезони и Дэвида Кремера, полученных в сборных

Марио Хезоня и Дэвид Кремер будут восстанавливаться после травм.

Игроки «Реала » неудачно съездили в свои сборные. У форварда Марио Хезони повреждение мышц задней поверхности правого бедра, полученное во время тренировок с хорватской командой. У защитника сборной Германии Дэвида Кремера – травма приводящей мышцы правого бедра.