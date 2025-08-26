4

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру госпитализирован

Мумбру попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Федерация баскетбола Германии подтвердила, что главный тренер национальной команды Алекс Мумбру в настоящий момент находится в больнице.

25 августа Мумбру был госпитализирован в качестве меры предосторожности после острой инфекции. Он получает лечение, и ожидается, что тренер пойдет на поправку, хотя пока неясно, когда он сможет вернуться к команде.

Специалист точно пропустит первый матч Германии на Евробаскете против Черногории. В его отсутствие обязанности главного тренера возьмет на себя ассистент Алан Ибрагимагич.

Сборная Германии начнет свой путь на чемпионате Европы в среду в 16.30 по московскому времени. Команда находится в группе B вместе с Литвой, Финляндией, Великобританией, Швецией и Черногорией.

