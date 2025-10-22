Мэт Ишбиа – Биллу Симмонсу: «Ты бы не поставил на то, что у «Санз» будет худшая защита»
Мэту Ишбиа не понравилось заявление The Ringer.
В одном из своих прогнозов издание написало, что у «Финикса» будет худшая защита в НБА в этом сезоне, ориентируясь на показатели и игровую культуру прошлого чемпионата.
«Билл Симмонс, у тебя и твоей команды бывают справедливые заявления и ужасные. Ты вроде как гуру ставок, и сам не стал бы делать такую.
Давай так, поставь на это свои деньги. Когда ты проиграешь, отправлю такую же сумму на благотворительность по твоему выбору.
В «Финиксе» в этом году другая команда и друга культура. Вперед!» – заявил владелец «Санз».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?650 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэта Ишбиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости