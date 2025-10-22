Мэт Ишбиа – Биллу Симмонсу: «Ты бы не поставил на то, что у «Санз» будет худшая защита»

Мэту Ишбиа не понравилось заявление The Ringer.

В одном из своих прогнозов издание написало, что у «Финикса» будет худшая защита в НБА в этом сезоне, ориентируясь на показатели и игровую культуру прошлого чемпионата.

«Билл Симмонс, у тебя и твоей команды бывают справедливые заявления и ужасные. Ты вроде как гуру ставок, и сам не стал бы делать такую.

Давай так, поставь на это свои деньги. Когда ты проиграешь, отправлю такую же сумму на благотворительность по твоему выбору.

В «Финиксе» в этом году другая команда и друга культура. Вперед!» – заявил владелец «Санз».