Дабл-дабл Алперена Шенгюна (39+11+7) не спас «Хьюстон» от поражения в игре с «Оклахомой»

Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл в первом матче сезона.

Центровой «Рокетс» стал самым результативным игроком встречи (124:125 2ОТ), которую закончил с лучшим в своей команде показателем «плюс/минус» («+9»). Первая игра чемпионата впервые с 2005 года прошла с двойным овертаймом.

Шенгюн отыграл 49 минут и набрал 39 очков, 11 подборов, 7 передач и 2 перехвата, реализовав 12 из 24 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 10 из 11 с линии.