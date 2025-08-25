  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Франц Вагнер: «Йокич и Дончич наиболее опасны, когда задействуют партнеров. Но при этом могут набрать очки в любой момент»
1

Франц Вагнер: «Йокич и Дончич наиболее опасны, когда задействуют партнеров. Но при этом могут набрать очки в любой момент»

Франц Вагнер прокомментировал наиболее ярких звезд Евробаскета.

«Необходимо всегда знать, где находится Яннис Адетокумбо. У команды должен быть общий план по игре против него. Он предельно атлетичен. Очень быстрый и сильный, часто самый высокий на площадке. Один человек не может эффективно против него обороняться.

В мире всего несколько игроков похожих на Луку Дончича своей разносторонностью и способностью манипулировать игрой в атаке. Против него также мало одного защитника. Нужно постоянно менять защитные схемы и смириться с попаданиями с трудных позиций.

Йокича и Дончича сложнее всего опекать, когда они делают передачи, задействуют партнеров. Но при этом они почти всегда могут набрать очки, если остаются один на один. Это максимально затрудняет разработку плана на игру против них. Поэтому они среди лучших баскетболистов мира», – заключил форвард сборной Германии.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoсборная Словении
logoсборная Сербии
logoЕвробаскет-2025
logoЛука Дончич
logoНикола Йокич
logoФранц Вагнер
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Германии
logoсборная Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я
7вчера, 09:47
Расклады на Евробаскет-2025: Сербия с Йокичем – явный фаворит, а чего ждут от команд Дончича и Янниса?
6вчера, 09:30
Финляндия – лучшая из хозяек, Словению ждет провал. Что говорят эксперты перед Евробаскетом-2025
823 августа, 19:50Трибуна
Главные новости
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Коннектикут, «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом»
вчера, 21:11
«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic
7вчера, 20:15
Джеймс Уорти о форме Луки Дончича: «Игроки часто приходят к правильному образу мыслей к 25-26 годам. Хорошо, что он не исключение»
вчера, 19:50
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
11вчера, 19:32
Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»
вчера, 19:20
Дуэйн Бэйкон: «Провел отличный сезон в России, теперь хорошо себя чувствую и воодушевлен возвращением в Евролигу»
вчера, 18:26
«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
2вчера, 17:45
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
13вчера, 17:34
Офер Яннай: «Почти заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса, но потом «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч»
2вчера, 16:14
Билаль Кулибали о Евробаскете: «У всех отличные команды, но отдельные игроки меня не беспокоят»
1вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Не видно, чтобы лига хотела добиться результата». Переговоры о новом коллективном соглашении женской НБА вряд ли закончатся до дедлайна
вчера, 20:59
Городской совет Сан-Антонио утвердил инвестиции в размере 489 миллионов долларов в новую арену «Сперс»
вчера, 20:30
Чарльз Баркли: «Лучшие моменты Inside the NBA – через 40 минут после матчей. Но на ESPN всегда срочно переключаются на Sports Center»
вчера, 19:05
Генменеджер «Фенербахче»: «Европейский рынок сужается, а количество игроков из НБА растет»
вчера, 18:41
Мишко Ражнатович: «Заявления Саши Дончича никак не повлияют на Джоша Нибо, но могут иметь критические последствия для словенской федерации»
вчера, 18:15
«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
вчера, 17:59Фото
Энтони Коуэн перешел из «Вулвз» в «Мерсин»
вчера, 17:12
Пабло Ласо: «Быть кандидатом на место во главе сборной Испании – награда за мою карьеру и достижения»
вчера, 16:59
Саша Дончич: «Если Джош Нибо не хочет играть за Словению, в чем смысл нашего сотрудничества?»
вчера, 15:57
Элайджа Брайант об игре за «Хапоэль»: «В моем контракте четко не прописано проживание в Израиле»
вчера, 15:43