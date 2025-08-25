Франц Вагнер: «Йокич и Дончич наиболее опасны, когда задействуют партнеров. Но при этом могут набрать очки в любой момент»

Франц Вагнер прокомментировал наиболее ярких звезд Евробаскета.

«Необходимо всегда знать, где находится Яннис Адетокумбо . У команды должен быть общий план по игре против него. Он предельно атлетичен. Очень быстрый и сильный, часто самый высокий на площадке. Один человек не может эффективно против него обороняться.

В мире всего несколько игроков похожих на Луку Дончича своей разносторонностью и способностью манипулировать игрой в атаке. Против него также мало одного защитника. Нужно постоянно менять защитные схемы и смириться с попаданиями с трудных позиций.

Йокича и Дончича сложнее всего опекать, когда они делают передачи, задействуют партнеров. Но при этом они почти всегда могут набрать очки, если остаются один на один. Это максимально затрудняет разработку плана на игру против них. Поэтому они среди лучших баскетболистов мира», – заключил форвард сборной Германии.