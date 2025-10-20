4

«Портленд» продлил контракты с Шэйдоном Шарпом (4 года, 90 млн) и Тумани Камарой (4 года, 82 млн)

Шарп и Камара получили продления.

«Блейзерс» договорились о продлении соглашений с защитником Шейдоном Шарпом на 4 года и сумму в 90 млн долларов и с форвардом Тумани Камарой на 4 года и сумму в 82 млн долларов.

22-летний Шарп (198 см) был выбран «Портлендом» под 7-м номером на драфте НБА 2022 года, и в лиге его рассматривают как прогрессирующего снайпера и распасовщика. В своем третьем сезоне в НБА он в среднем набирал 18,5 очка, 4,5 подбора и 2,8 передачи в 72 играх.

25-летний Камара (203 см), в прошлом сезоне включенный во вторую символическую защитную сборную НБА, в среднем набирал 11,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи при проценте попаданий с игры 45,8%. Он вырос в надежного двухстороннего игрока после того, как был выбран под 52-м номером «Финиксом» на драфте НБА 2023 года. «Блейзерс» приобрели его из «Санс» в рамках трехсторонней сделки, в которой Дэмиан Лиллард отправился в «Милуоки», а Деандре Эйтон вместе с Камарой – в Портленд.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10635 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoПортленд
logoТумани Камара
logoНБА
logoШэйдон Шарп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ян Ханьсэнь плакал на скамейке после того, как отфолился в игре с «Ютой»
418 октября, 04:57Видео
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
17 октября, 20:35
Анферни Саймонс об отработке защиты в «Бостоне»: «Никогда таким не занимался, меня этому не учили»
63 октября, 18:59
Главные новости
Хэйвуд Хайсмит пропустит минимум 8 недель из-за отека в прооперированном колене
14 минут назад
«Бруклин» отчислил Кобе Бафкина
127 минут назад
«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27
8вчера, 21:06
Кори Хиггинс стал скаутом «Бруклина»
3вчера, 20:52
«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса
вчера, 20:38
Расселл Уэстбрук не планирует завершать карьеру после сезона-2025/26 в «Сакраменто»
7вчера, 19:47
Брэндон Ингрэм: «Я очень люблю Новый Орлеан, но чувствовал, что мне нужно новое место»
1вчера, 19:31
Куинн Эллис: «О Джи Ануноби, наверное, лучший британец за долгое время. Надеюсь, мы его убедим играть за сборную»
вчера, 18:44
«Милуоки» планируют отчислить Тайлера Смита
2вчера, 18:23
Стефен Карри: «Хочу сам решать, когда завершать карьеру»
10вчера, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
вчера, 20:14
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
вчера, 19:51
Чемпионат Франции. 25+8 Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Виллербан», «Париж» победил «Дижон» в напряженной концовке
вчера, 19:07
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
вчера, 19:02
«Орландо» отчислил Джавонте Смарта
вчера, 18:57
Чемпионат Турции. «Галатасарай» уступил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 17:45
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Клуж», «Цедевита-Олимпия» разгромила «Задар»
вчера, 17:04
Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»
вчера, 16:59
Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»
вчера, 16:16
Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»
вчера, 15:57