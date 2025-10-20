«Портленд» продлил контракты с Шэйдоном Шарпом (4 года, 90 млн) и Тумани Камарой (4 года, 82 млн)

Шарп и Камара получили продления.

«Блейзерс» договорились о продлении соглашений с защитником Шейдоном Шарпом на 4 года и сумму в 90 млн долларов и с форвардом Тумани Камарой на 4 года и сумму в 82 млн долларов.

22-летний Шарп (198 см) был выбран «Портлендом» под 7-м номером на драфте НБА 2022 года, и в лиге его рассматривают как прогрессирующего снайпера и распасовщика. В своем третьем сезоне в НБА он в среднем набирал 18,5 очка, 4,5 подбора и 2,8 передачи в 72 играх.

25-летний Камара (203 см), в прошлом сезоне включенный во вторую символическую защитную сборную НБА, в среднем набирал 11,3 очка, 5,8 подбора и 2,2 передачи при проценте попаданий с игры 45,8%. Он вырос в надежного двухстороннего игрока после того, как был выбран под 52-м номером «Финиксом» на драфте НБА 2023 года. «Блейзерс» приобрели его из «Санс» в рамках трехсторонней сделки, в которой Дэмиан Лиллард отправился в «Милуоки», а Деандре Эйтон вместе с Камарой – в Портленд .