«Блэйзерс» договорились о двухстороннем контракте с Джавонте Куком
Кук продолжит карьеру в «Портленде».
Ранее 26-летний защитник участвовал в предсезонном сборе команды на контракте типа Exhibit 10, но в минувшие выходные был отчислен. Теперь он займет последнее место в составе «Блэйзерс» для игроков с двухсторонним контрактом.
В прошлом сезоне Кук (198 см) выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. Защитник набирал в среднем 17 очков, 5 подборов и 2,9 передачи за матч при 42,4% реализации бросков с игры и 33,5% с трехочковой дистанции.
В составе «Портленда» теперь 15 игроков со стандартными контрактами и трое – с двухсторонними.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
