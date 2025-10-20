«Блэйзерс» договорились о двухстороннем контракте с Джавонте Куком

Кук продолжит карьеру в «Портленде».

Ранее 26-летний защитник участвовал в предсезонном сборе команды на контракте типа Exhibit 10, но в минувшие выходные был отчислен. Теперь он займет последнее место в составе «Блэйзерс» для игроков с двухсторонним контрактом.

В прошлом сезоне Кук (198 см) выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. Защитник набирал в среднем 17 очков, 5 подборов и 2,9 передачи за матч при 42,4% реализации бросков с игры и 33,5% с трехочковой дистанции.

В составе «Портленда » теперь 15 игроков со стандартными контрактами и трое – с двухсторонними.