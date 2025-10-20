  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Джей Редик: «Что значит «чемпионская защита»? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего»
3

Джей Джей Редик: «Что значит «чемпионская защита»? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего»

Главный тренер «Лейкерс» объяснил подход команды к выстраиванию обороны.

«Формирование привычек, выстраивание взаимодействия и отличная физическая форма. Вот как вы строите отличную защиту. Я мог бы просто написать «чемпионская защита» на том плакате. Но что это значит? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего.

Как добиться чемпионской защиты? Нужно выработать хорошие привычки. Нужно уметь общаться на площадке; это укрепляет доверие. Нужно быть в превосходной форме, чтобы можно было играть жестче. Все просто», – сказал Редик.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10786 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наше любимое развлечение возвращается. За кого поболеть в новом сезоне НБА?
74сегодня, 03:15
В НБА сложилось «негативное или пессимистичное» мнение о Далтоне Кнехте
30вчера, 09:38
Ник Янг: «Если Деандре Эйтон не понимает, как ставить заслоны и забирать отскоки, ему не место в лиге»
918 октября, 17:33
Главные новости
Андрей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА: «Он не учитывает интересов болельщицких баз, вычеркивает из топ-ландшафта Сербию и Литву»
10 минут назад
Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»
153 минуты назад
Яннис Адетокумбо о Крисе Миддлтоне: «Он мой брат на всю жизнь»
1сегодня, 05:28
«Блэйзерс» договорились о двухстороннем контракте с Джавонте Куком
сегодня, 05:07
Хэйвуд Хайсмит пропустит минимум 8 недель из-за отека в прооперированном колене
сегодня, 04:52
«Бруклин» отчислил Кобе Бафкина
1сегодня, 04:39
«Портленд» продлил контракты с Шэйдоном Шарпом (4 года, 90 млн) и Тумани Камарой (4 года, 82 млн)
7сегодня, 04:23
«Оклахома» активировала опции в контрактах Кэйсона Уоллеса и Николы Топич на сезон-2026/27
8вчера, 21:06
Кори Хиггинс стал скаутом «Бруклина»
3вчера, 20:52
«Вашингтон» планирует отчислить Диллона Джонса
вчера, 20:38
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
вчера, 20:14
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
вчера, 19:51
Чемпионат Франции. 25+8 Майка Джеймса помогли «Монако» обыграть «Виллербан», «Париж» победил «Дижон» в напряженной концовке
вчера, 19:07
ACB. «Барселона» обыграла «Уникаху», «Гранада» уступила «Басконии» в близкой концовке и другие результаты
вчера, 19:02
«Орландо» отчислил Джавонте Смарта
вчера, 18:57
Чемпионат Турции. «Галатасарай» уступил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 17:45
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Клуж», «Цедевита-Олимпия» разгромила «Задар»
вчера, 17:04
Александар Джикич – один из претендентов на должность главного тренера «Паниониоса»
вчера, 16:59
Шарунас Ясикявичюс о победе над «Галатасараем»: «Сегодня мы не показали лучший баскетбол»
вчера, 16:16
Рикки Рубио помог «Ховентуду» установить клубный рекорд по передачам в матче против «Бильбао»
вчера, 15:57