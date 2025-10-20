Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»
Томпсон поделился мыслями о продлении Дюрэнта.
«Это многое значит. Нам нужно было оперативно с эти разобраться. Все видят, что он – машина по набору очков. Очень хороший товарищ по команде, он нас очень поддерживает. Он хочет, чтобы молодые парни становились лидерами. Так что Кевин подбадривает нас, он прислушивается к нам, понимаете? Для ветеранов это редкость.
Я не знал, что он сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень! Я же говорю, он отличный парень», – заявил Томпсон.
Кевину Дюрэнту было доступно продление на 2 года и 120 млн долларов, но в итоге он договорился о сумме в 90 млн, обеспечив клубу финансовую гибкость для продления контрактов с молодыми игроками, такими как Тари Исон.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10792 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
