

Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»

Томпсон поделился мыслями о продлении Дюрэнта.

«Это многое значит. Нам нужно было оперативно с эти разобраться. Все видят, что он – машина по набору очков. Очень хороший товарищ по команде, он нас очень поддерживает. Он хочет, чтобы молодые парни становились лидерами. Так что Кевин подбадривает нас, он прислушивается к нам, понимаете? Для ветеранов это редкость.

Я не знал, что он сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень! Я же говорю, он отличный парень», – заявил Томпсон.

Кевину Дюрэнту было доступно продление на 2 года и 120 млн долларов, но в итоге он договорился о сумме в 90 млн, обеспечив клубу финансовую гибкость для продления контрактов с молодыми игроками, такими как Тари Исон.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10792 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
Кевин Дюрэнт
Амен Томпсон
Хьюстон
НБА
