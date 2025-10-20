1

«Бруклин» отчислил Кобе Бафкина

Бафкин остался без команды.

«Нетс» решили расстаться с 22-летним защитником после того, как приобрели его у «Атланты» в сентябре за денежную компенсацию.

На протяжении двух лет своей карьеры в НБА Бафкин боролся с травмами, сыграв в общей сложности всего 27 игр. За время выступлений за «Хоукс» он в среднем набирал 5 очков и 1,6 передачи за 11,9 минуты на площадке.

Как отмечает Бобби Маркс из ESPN, поскольку зарплата Бафкина в размере 4,5 млн долларов полностью гарантирована, «Нетс» останутся чуть выше минимального порога зарплатной ведомости к началу сезона. Недостижение этого порога привело бы к тому, что «Бруклин» лишился бы выплаты от распределения налога на роскошь, которая, по словам Маркса, прогнозируется на уровне около 12,8 миллиона долларов.

Этот ход также приведет состав «Бруклина» в соответствие с лимитами регулярного сезона – теперь в команде 15 игроков со стандартными контрактами и двое на двухсторонних соглашениях.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10635 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Rumors
Бруклин
переходы
Кобе Бафкин
НБА
