Алперен Шенгюн, Джеди Осман и Фуркан Коркмаз – в составе сборной Турции на Евробаскет-2025
Турция объявила окончательный состав сборной на чемпионат Европы 2025 года.
Йигитджан Сайбир и Берк Угурлу стали последними игроками, отцепленными от состава сборной Турции.
Алперен Шенгун – главная звезда команды, в которую также вошли бывшие игроки НБА Джеди Осман, Фуркан Коркмаз и Омер Юртсевен.
Остальной состав команды: Адем Бона, Эрджан Османи, Эркан Йылмаз, Кенан Сипахи, Онуралп Битим, Сертач Шанлы, Шехмус Хазер и натурализованный разыгрывающий Шейн Ларкин.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1503 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
