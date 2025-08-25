«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic

The Athletic оценил лето команд НБА.

«Не уверен, что у «Хьюстона» будут сплошные радуги и единороги. Дюрэнт – великий «скорер», но ему нужен мяч. Как и Алперену Шенгюну, Амену Томпсону и Смиту. «Хьюстон» четыре года учился двигать мяч. Станут ли изоляции Дюрэнта лучшим вариантом для прогресса? Но нападение «Рокетс» полностью провалилось против «Уорриорз». Уважаю фронт-офис, который не стал молиться на образец «Оклахомы».

Лучшим моментом лета «Атланты» стал обмен на драфте, который принес им незащищенный пик-2026 в обмен на 10 позиций на этом. Умный ход для «Хоукс», которые добавят к уже многообещающему составу лотерейный выбор следующим летом. Амбиции клуба будут зависеть от здоровья Порзингиса, но добавление Александер-Уокера, Кеннарда и Ньюэлла – признак высококлассной работы.

Стоит отметить управляющего Джоша Кронке и менеджеров Бена Тензера и Джонатана Уоллеса за серьезное улучшение ротации «Денвера» после увольнения генменеджера и главного тренера прямо перед концом регулярного сезона. Увеличение ротации даже на одного приличного игрока может стать важнейшим фактором в плей-офф. «Наггетс» добавили четырех, уступив «Оклахоме» в 7 матчах», – рассудил Дэвид Олдридж.

Топ-10 НБА по работе в межсезонье-2025 по версии The Athletic: