  Генменеджер «Хьюстона» о Шенгюне: «Только Йокич и Дончич имели сравнимый успех в лигах высшего уровня»
4

Генменеджер «Хьюстона» о Шенгюне: «Только Йокич и Дончич имели сравнимый успех в лигах высшего уровня»

Рафаэль Стоун объяснил, почему «Хьюстон» так хотел заполучить Шенгюна.

«Мы отдали два выбора в первом раунде, чтобы получить Шенгюна. Мы не стали бы этого делать, если бы не видели в нем особенного игрока.

Алперен стал MVP турецкой лиги, которая точно входит в топ-5 по миру. Там есть игроки, которые зарабатывают по 5-6 миллионов долларов в год, очень хорошие игроки. Когда вы смотрите Олимпиаду или чемпионат мира, то не можете отличить их от баскетболистов НБА по уровню игры.

А Шенгюн в 18 лет стал MVP турецкого чемпионата. Единственные два человека, кто добивался сравнимого успеха в лигах высшего уровня, – это Йокич и Лука. Так что я подумал, что это хороший показатель, а когда просто смотришь записи, видно, что он делает особенные вещи», – рассказал Стоун.

На драфте НБА 2021 года «Хьюстон» взял под 2-м номером Джейлена Грина, а после этого обменял 2 будущих пика первого раунда в «Оклахому», чтобы заполучить Алперена Шенгюна, который ушел под 16-м номером.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN Houston
logoХьюстон
logoНБА
logoАлперен Шенгюн
Рафаэль Стоун
