Андрей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА: «Он не учитывает интересов болельщицких баз, вычеркивает из топ-ландшафта Сербию и Литву»

Президент ЦСКА поделился мнением о Лиге Европы под эгидой НБА.

«Если кто-то ожидал, что фактически это расширение НБА, он сильно ошибался. В рамках этого проекта европейские клубы не будут проводить матчи с «Лейкерс», «Селтикс» или «Никс», они не будут участвовать в драфтах, по нашу сторону Атлантики не станут регулярно наведываться Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер. По сути, план подразумевает создание нового баскетбольного образования под раскрученным на весь мир брендом. Причем оно станет фактически калькой существующего, с полузакрытым пулом клубов, которые в рамках одной экосистемы смогут переходить из соревнования второго ранга в элитный дивизион. Возможно, матчи будут длиться по 48 минут, а тайм-ауты – по три, но этих деталей мы пока не знаем.

Планы НБА в Европе выглядят фактической попыткой украсть стремительно развивающийся бизнес. Ведь примерно десять лет назад Евролига практически не имела рыночной стоимости, а сейчас цена бренда оценивается больше чем в 1 миллиард евро – это мы поняли в ходе недавних переговоров с потенциальными инвесторами. И у лиги существует реальная стратегия, которая позволит утроить эти цифры в ближайшие пять лет. Понятно, что это все еще сложно сравнить с бизнесом НБА, да и рынки США и Европы сильно отличаются, но здесь важно уверенное поступательное движение. Как отмечают специалисты, прямо сейчас Евролига – самое прогрессивное спортивное соревнование в мире с точки зрения экономического роста и повышения популярности.

Если новое соревнование будет образовано без участия Евролиги, то это, безусловно, станет печальным событием для европейского баскетбола. Чисто коммерческий проект, настроенный на богатые с экономической точки зрения рынки, не учитывает давних традиций, интересов болельщицких баз, фактически вычеркивает из топ-ландшафта, например, Сербию и Литву.

По отношению к этому проекту клубы-акционеры Евролиги стараются выступать единым фронтом. Девять из 13 клубов, в том числе ЦСКА, уже подписали соглашение о продлении лицензий, оставшиеся четыре дадут ответ позже. Справедливости ради стоит отметить, что размышления этой четверки о своем будущем несколько «размывают» позицию Евролиги в целом, но решения им предстоят серьезные, поэтому паузу с ответом вполне можно понять.

О перспективах ЦСКА стать именно участником нового (или прежнего) соревнования говорить преждевременно. Надеемся, что если в геополитической ситуации в Европе и мире станет больше ясности, появятся контуры каких-то соглашений, произойдет какое-то урегулирование конфликта, то можно будет предметно обсуждать именно участие ЦСКА. Сейчас мы вместе с коллегами из Евролиги с полной вовлеченностью и заинтересованностью работаем как по решению вопросов с НБА, так и по другим направлениям, связанным с будущим существующего турнира. Уже не раз говорил, что даже такое «урезанное» наше сотрудничество с Евролигой полезно сейчас и может принести пользу в будущем не только ЦСКА , но и другим российским клубам», – написал в своей колонке Ватутин , побывав в Барселоне и Женеве, где прошли встречи клубов-акционеров относительно европейского проекта НБА.