Хэйвуд Хайсмит пропустит минимум 8 недель из-за отека в прооперированном колене
Хайсмит столкнулся с осложнениями при восстановлении.
В августе форвард «Бруклина», будучи еще игроком «Майами», перенес операцию по поводу разрыва мениска.
Сегодня «Нетс» сообщили, что Хайсмит столкнулся с отеком в колене во время реабилитации после хирургического вмешательства.
После обследования было принято решение, что 28-летнему баскетболисту потребуется скорректированная программа восстановления для снятия отека. Повторное обследование будет проведено через восемь недель.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
