Хэйвуд Хайсмит пропустит минимум 8 недель из-за отека в прооперированном колене

Хайсмит столкнулся с осложнениями при восстановлении.

В августе форвард «Бруклина », будучи еще игроком «Майами», перенес операцию по поводу разрыва мениска.

Сегодня «Нетс» сообщили, что Хайсмит столкнулся с отеком в колене во время реабилитации после хирургического вмешательства.

После обследования было принято решение, что 28-летнему баскетболисту потребуется скорректированная программа восстановления для снятия отека. Повторное обследование будет проведено через восемь недель.