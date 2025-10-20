0

Хэйвуд Хайсмит пропустит минимум 8 недель из-за отека в прооперированном колене

Хайсмит столкнулся с осложнениями при восстановлении.

В августе форвард «Бруклина», будучи еще игроком «Майами», перенес операцию по поводу разрыва мениска.

Сегодня «Нетс» сообщили, что Хайсмит столкнулся с отеком в колене во время реабилитации после хирургического вмешательства. 

После обследования было принято решение, что 28-летнему баскетболисту потребуется скорректированная программа восстановления для снятия отека. Повторное обследование будет проведено через восемь недель.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
