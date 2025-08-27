  • Спортс
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Индиана» крупно обыграла «Сиэтл». «Лос-Анджелес» не справился с «Финиксом», Алисса Томас оформила трипл-дабл (12+16+15).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

ИндианаСиэтл - 95:75 (26:20, 24:19, 24:17, 21:19)

ИНДИАНА: Бостон (27 + 9 подборов), Симс (22 + 6 передач), Митчелл (21), Ховард (6 + 5 подборов + 6 передач)

СИЭТЛ: Огвумике (17), Сайкс (12)

27 августа. 2.00

Лос-Анджелес – Финикс – 84:92 (18:24, 22:24, 17:20, 27:24)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (25 + 8 подборов), Джексон (21), Плам (20)

ФИНИКС: Сабалли (19), Коппер (18), Уиткомб (17 + 4 перехвата), Боннер (14 + 5 подборов), Томас (12 + 16 подборов + 15 передач + 3 перехвата)

27 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

