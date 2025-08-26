Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Коннектикут, «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Нью-Йорк» примет «Коннектикут». «Чикаго» попробует прервать победную серию «Лас-Вегаса» из 10 матчей. Женская НБА Регулярный чемпионат Нью-Йорк – Коннектикут 26 августа . 2.00 Чикаго – Лас-Вегас 26 августа . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.