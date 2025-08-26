Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Коннектикут, «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Нью-Йорк» примет «Коннектикут». «Чикаго» попробует прервать победную серию «Лас-Вегаса» из 10 матчей.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Коннектикут
26 августа. 2.00
Чикаго – Лас-Вегас
26 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
