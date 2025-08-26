Фото
Кейтлин Кларк получит именную линейку одежды и обуви от Nike

Звезда женской НБА заключила соглашение с мировым брендом.

Кейтлин Кларк стала новым атлетом с именной линейкой у Nike. Компания представила новый логотип с переплетающимися буквами «С», который будет представлять игрока «Индианы». Первая именная обувь и коллекция одежды Кларк дебютируют в следующем году. Ее коллекция с новым логотипом поступит в продажу 1 октября, а футболка в цветах «Фивер» – желтом и темно-синем – выйдет на месяц раньше.

«В списке атлетов с именными линейками Nike значатся величайшие из великих, и я невероятно горда тем, что присоединяюсь к лучшим спортсменам мира. Я в предвкушении того, чтобы впервые показать вам то, что мы уже начали создавать вместе», –  говорится в заявлении Кларк.

Баскетболистка пропустила 24 игры в своем втором сезоне, включая последние 15 из-за травмы паховых мышц. Она не выходила на паркет с 15 июля.

Кларк стала третьей баскетболисткой женской НБА, заключившей сделку с Nike, после Эйжи Уилсон и Сабрины Ионеску.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
