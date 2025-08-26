Кэндис Паркер: «Сын был очень удивлен, узнав, что я играла в женской НБА»
Кэндис Паркер рассказала, что ее сын не знал, что она легенда WNBA.
«Мы постоянно смотрим женскую НБА по телевизору. И мой сын был очень удивлен, узнав, что я играла в женской НБА.
На прошлой неделе мы смотрели YouTube, и я спросила: «Ты же понимаешь, что мама играла?» Теперь он знает «Чикаго», он знает «Лос-Анджелес», он знает «Лас-Вегас». Теперь он немного разбирается в баскетболе», – рассказала трехкратная чемпионка WNBA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
