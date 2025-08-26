5

Кэмерон Бринк включила Стефена, Сета и Делла Карри в лучшую пятерку всех времен

Форвард «Спаркс» составила необычный список лучших.

Когда издание Ice Sports попросило Кэмерон Бринк назвать свою величайшую стартовую пятерку НБА всех времен, она перечислила не просто игроков, а свою семью.

В пятерку Бринк попали: Стефен Карри, Сет Сарри, Дэмион Ли, Делл Карри и Карим Абдул-Джаббар (который является единственным «чужаком»). 

Делл и Соня Карри – крестные родители Бринк, что делает Стефена и Сета ее крестными братьями. Дэмион Ли женат на Сайдел Карри (сестре Стефена и Сета), а сам Делл сыграл ключевую роль в том, что Кэмерон начала заниматься баскетболом после того, как она посетила его баскетбольный лагерь.

Родители Бринк были соседями по комнате с Деллом и Соней Карри в университете Вирджинии.

