Билаль Кулибали снова выбыл из состава «Вашингтона» с растяжением косой мышцы живота

Билаль Кулибали снова не сумел надолго остаться здоровым.

21-летний защитник «Вашингтона» Билаль Кулибали опять займется реабилитацией. Француз отыграл только 59 игр в прошлом чемпионате, ставшем для него вторым, а в этом розыгрыше поучаствовал пока в 12 матчах из 20.

Кулибали пропустил старт сезона из-за операции на большом пальце руки, потом получил ушиб левой икроножной мышцы, а теперь растянул правую косую мышцу живота.

Клуб сообщил, что собирается осторожно подходить к лечению игрока. Графика его восстановления пока нет, но баскетболист, скорее всего, пропустит несколько недель.

В 12 матчах Кулибали набирал 8,8 очка, 4 подбора, 3 передачи и 1,3 перехвата за 27,1 минуты в среднем.