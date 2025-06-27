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Лэрри Берд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Кобе Брайант – в Топ-4 величайших игроков по мнению Купера Флэгга

Купер Флэгг назвал свою «гору Рашмор» НБА.

По мнению новичка «Далласа» ее достойны Лэрри Берд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Кобе Брайант.

Среди баскетболисток Флэгг выделил Кэндис Паркер, Бриттни Грайнер, Эйжу Уилсон и Кейтлин Кларк.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2894 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoБриттни Грайнер
logoКейтлин Кларк
logoженская НБА
logoНБА
logoКобе Брайант
logoДаллас
logoКупер Флэгг
logoМайкл Джордан
logoЛэрри Берд
logoЛеброн Джеймс
logoЭйжа Уилсон
Кэндис Паркер
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