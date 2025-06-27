Лэрри Берд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Кобе Брайант – в Топ-4 величайших игроков по мнению Купера Флэгга
Купер Флэгг назвал свою «гору Рашмор» НБА.
По мнению новичка «Далласа» ее достойны Лэрри Берд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Кобе Брайант.
Среди баскетболисток Флэгг выделил Кэндис Паркер, Бриттни Грайнер, Эйжу Уилсон и Кейтлин Кларк.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2894 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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