12-й номер драфта-2025 Ноа Эссанг завершил сезон-2025/26 из-за операции на плече

Ноа Эссангу потребовалась операция.

12-й номер драфта-2025 Ноа Эссанг попал в «Буллз» и практически не выходил на площадку в матчах основной лиги, хотя формально и дебютировал в ней, отыграв 2 матча.

18-летнего Эссанга быстро отправили в лигу развития, чтобы подготовить к выступлению на высшем уровне. Там форвард смог показать себя, набирая 23 очка, 8,5 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем.

По рекомендациям медицинского штаба клуб решил сделать операцию на беспокоящем игрока плече, чтобы не усугубить проблему. Эссанг пропустит остаток сезона.