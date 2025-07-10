Делл Карри присоединится к трансляциям НБА на Amazon Prime в качестве аналитика
Amazon Prime договорился о сотрудничестве с Деллом Карри.
Отец Стефа Карри комментирует игры «Шарлотт». Бывший баскетболист присоединится к трансляциям НБА на стриминговой платформе в следующем сезоне в качестве аналитика.
Он войдет в команду со Стэном Ван Ганди, Дуэйном Уэйдом, Стивом Нэшем, Дирком Новицки, Блэйком Гриффином и Кэндис Паркер.
Издание Front Office Sports предполагает, что это партнерство может быть организовано Amazon Prime с прицелом на сотрудничество со Стефом Карри, когда тот закончит игровую карьеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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