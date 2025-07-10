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Делл Карри присоединится к трансляциям НБА на Amazon Prime в качестве аналитика

Amazon Prime договорился о сотрудничестве с Деллом Карри.

Отец Стефа Карри комментирует игры «Шарлотт». Бывший баскетболист присоединится к трансляциям НБА на стриминговой платформе в следующем сезоне в качестве аналитика.

Он войдет в команду со Стэном Ван Ганди, Дуэйном Уэйдом, Стивом Нэшем, Дирком Новицки, Блэйком Гриффином и Кэндис Паркер.

Издание Front Office Sports предполагает, что это партнерство может быть организовано Amazon Prime с прицелом на сотрудничество со Стефом Карри, когда тот закончит игровую карьеру. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
logoСтэн Ван Ганди
logoНБА
Делл Карри
logoДирк Новицки
телевидение
Кэндис Паркер
logoСтефен Карри
logoСтив Нэш
logoДуэйн Уэйд
logoБлэйк Гриффин
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