Делл Карри присоединится к трансляциям НБА на Amazon Prime в качестве аналитика

Amazon Prime договорился о сотрудничестве с Деллом Карри.

Отец Стефа Карри комментирует игры «Шарлотт». Бывший баскетболист присоединится к трансляциям НБА на стриминговой платформе в следующем сезоне в качестве аналитика.

Он войдет в команду со Стэном Ван Ганди , Дуэйном Уэйдом , Стивом Нэшем , Дирком Новицки, Блэйком Гриффином и Кэндис Паркер.

Издание Front Office Sports предполагает, что это партнерство может быть организовано Amazon Prime с прицелом на сотрудничество со Стефом Карри, когда тот закончит игровую карьеру.