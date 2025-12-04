Лука Дончич пропустит матч с «Торонто» из-за рождения второго ребенка в Словении

Лука Дончич улетел к семье.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич пропустит матч «Лейкерс» по личным причинам. В сети сообщают, что баскетболист улетел в Словению, чтобы присутствовать при рождении своего второго ребенка. Невеста Дончича Анамария Гольтес воспитывает их дочь Габриэлу на родине игрока и готовится стать матерью во второй раз.