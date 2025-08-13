Кэндис Паркер: «В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами»
Кэндис Паркер рассказала об отношении к баскетболисткам в России.
«В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами. Мы путешествовали по Европе как команда номер один и получали за это соответствующее вознаграждение.
Мои черные бриллианты из России. Мне их подарили на день рождения. Моей дочери подарили черные бриллианты, а мне – часы Rolex.
Я получила огромное количество подарков от владельцев нашего клуба в России. Ты чувствуешь себя желанным гостем, ты чувствуешь себя одним из лучших игроков. И к тебе относятся соответственно», – рассказала бывшая баскетболистка УГМК и женской НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости