Эйжа Уилсон (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов) принесла «Эйсес» победу над «Атлантой»

Эйжа Уилсон провела яркий матч.

Лидер «Лас-Вегаса » набрала 32 очка, 12 подборов, 4 передачи и 5 блок--шотов в победной игре с «Атлантой». Уилсон реализовала 10 из 20 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Это третья игра в карьере баскетболистки с подобными показателями (30 + 10 + 5 блок-шотов и более), что позволило ей обойти Бриттни Грайнер и Кэндис Паркер .

«Эйсес» победили со счетом 74:72.