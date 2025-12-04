Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл стал MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ выбрала лучшего игрока ноября. MVP месяца стал лидер московского ЦСКА Мело Тримбл.

В ноября разыгрывающий дважды обновлял личный рекорд сезона по эффективности и стал лидером команды по результативности в матчах против «Локомотива-Кубань» (18) и УНИКСа (33).

Его средние показатели за прошедший месяц – 19,8 очка, 3,4 передачи и 3 подбора. ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице с результатом 10-2.